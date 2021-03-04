Дороги Белгородской области «разорвало» из-за температурных перепадов

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области.

В Белгородской области восстанавливают дороги после зимних перепадов температуры. Из-за большого количества снега и резких оттепелей асфальт «разорвало».

- Большие выбоины и ямы образовались в последний месяц зимы. Это, в первую очередь, связано с тем, что погодные условия в феврале были достаточно экстремальные. Проблема не только в большом количестве переходов через «0», но и в сильном разбросе температуры, когда в течение 3-4 часов она резко опускалась от + 5 до - 15 градусов и дорожное покрытие просто не выдержало таких перепадов, - пояснила доцент кафедры автомобильных и железных дорог БГТУ им. В.Г. Шухова Анна Траутваин.

Портят полотно и реагенты, которые используют для обработки дорог. Еще один фактор, способствующий образованию выбоин и ям, шипованная резина машин, которая стирает верхний слой асфальта. Но без всего этого обойтись невозможно.

Сейчас рабочие латают самые проблемные участки и места с большим трафиком движения. Когда потеплеет, специалисты приступят к полномасштабному ямочному ремонту. Полностью повреждения дорог должны устранить до 1 мая 2021 года.

В Белгородской области работы ведутся в 17 муниципалитетах из 22. Площадь ямочного ремонта уже превысила 5,7 тыс. квадратных метров.