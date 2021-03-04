Житель Белгородской области дважды ударил полицейского и оказался в колонии

24-летнего жителя Нового Оскола признали виновным в применении насилия в отношении полицейского. Подсудимый вместе с приятелем находился в баре. Из-за отсутствия маски у молодого человека произошла перепалка с продавцами. После чего персонал вызвал правоохранителей.

Как сообщает региональный СК, прибывший наряд патрульно-постовой службы потребовал от оскольчанина пройти в служебную машину, чтобы составить протокол. Отреагировал на это молодой человек агрессивно, сначала попытался скрыться, а потом дважды ударил одного из полицейских кулаком в лицо.

Суд назначил ему год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.