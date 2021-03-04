В Белгородской области скончались еще два пациента с коронавирусом

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Белгородской области скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, умершие - 63-летняя жительница Белгорода, которая лечилась в Детской областной клинической больнице, и 70-летняя жительница Губкина. Она находилась в Старооскольской окружной больнице. По данным на 4 марта, количество летальных исходов в области выросло до 494.

Прирост инфицированных за минувшие сутки составил 96 человек. Всего зараженных - 31 882. Выздоровели 27 265 пациентов, накануне окончили лечение 92 белгородца. 981 человек госпитализирован, 52 - в тяжелом состоянии на ИВЛ.