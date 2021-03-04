Белгородцам разрешат брать отпуск по уходу за нетрудоспособными родителями

фото из архива "КП".

Белгородская область станет первым регионом России, где жителям будут предоставлять отпуск по уходу за нетрудоспособным родителем до трех месяцев. В течение этого времени рабочее место сохранится за человеком.

Как сообщили в облправительстве, в ближайшее время будет подписано трехстороннее Соглашение: между региональной властью, областным объединением организаций профсоюзов и региональным объединением работодателей. В документ также внесут пункт о предоставлении работникам выходного в дни вакцинации и предварительного медосмотра.

Кроме того, согласно дополнениям работодатели внебюджетного сектора экономики будут ежегодно индексировать зарплату сотрудников на уровень не ниже роста индекса, установленного Министерством экономразвития России.