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Общество

Белгородцам разрешат брать отпуск по уходу за нетрудоспособными родителями

Рабочие места сохранятся в течение трех месяцев
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".

фото из архива "КП".

Белгородская область станет первым регионом России, где жителям будут предоставлять отпуск по уходу за нетрудоспособным родителем до трех месяцев. В течение этого времени рабочее место сохранится за человеком.

Как сообщили в облправительстве, в ближайшее время будет подписано трехстороннее Соглашение: между региональной властью, областным объединением организаций профсоюзов и региональным объединением работодателей. В документ также внесут пункт о предоставлении работникам выходного в дни вакцинации и предварительного медосмотра.

Кроме того, согласно дополнениям работодатели внебюджетного сектора экономики будут ежегодно индексировать зарплату сотрудников на уровень не ниже роста индекса, установленного Министерством экономразвития России.