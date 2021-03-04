Староосколец задержан за отстрел беременной косули

С сообщением о выстрелах на территории заказника в полицию Старого Оскола обратился представитель охотхозяйства. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При осмотре правоохранители обнаружили труп беременной европейской косули, а также пять гильз двенадцатого калибра и следы ног.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 31-летний ранее судимый местный житель. По предварительным данным, мужчина стрелял из доставшегося ему по наследству ружья. Никакой лицензии на отстрел копытных у него нет. К тому же на территории заказника вообще охота запрещена. Ущерб, причиненный охотхозяйству, оценили в сумму около 300 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье Незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.