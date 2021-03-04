В Белгородской области в ДТП погибла 30-летняя автомобилистка

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Трагедия произошло утром 4 марта в районе села Тулянка Валуйского городского округа. По предварительным данным, 30-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фьюжн» не справилась с управлением. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в результате ДТП автомобилистка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.