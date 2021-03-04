В Белгороде в 2021-м высадят четыре тысячи деревьев

Фото: сайт администрации Белгорода.

Около 4000 деревьев высадят в Белгороде в этом году. Растения выбирали из числа тех, которые легко приживаются и хорошо чувствуют себя в городских условиях. Это туя, ель, липа, клен остролистный, рябина и ясень.

Также в областном центре вырубят около 1,5 тысячи аварийных и отживших свое деревьев. 2 и 3 марта специалисты уже спилили три растения рядом с Богданкой. Все они были заражены грибковой болезнью. Из-за чего стволы превратились в труху, а сами деревья стали опасными. Так, вяз мог упасть на проезжую часть и оборвать провода.

Проблемными деревьями на Богдана Хмельницкого занялись еще в 2020-м. Там спилили 78 аварийных экземпляров и высадили 470 деревьев. Всего же в прошлом году в Белгороде вырубили 3800 деревьев и около 7,5 тысячи посадили на смену им.