Поводок может затопить 132 дома в Белгороде

Фото: сайт администрации Белгорода.

131 частное домовладение и один многоквартирный дом в Белгороде может затопить во время ливней и паводков. Как сообщили в горадминистрации, чтобы талая вода быстрее уходила, коммунальщики еще зимой начинают чистить ливневки, а во время половодья участвуют в ликвидации подтоплений во дворах и на дорогах. В конце февраля специалисты откачивали воду с проезжей части ул. Сумской и Молодогвардейцев.

Однако угроза паводков и подтоплений в Белгороде еще сохраняется. Телефоны экстренных служб работают круглосуточно: 112 и (4722) 27–02–91.