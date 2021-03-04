Белгородская УК «Русь» отремонтирует подведомственные дома за полтора месяца

Жители домов 10 и 12 по улице Левобережной обратились к главе региона с просьбой повлиять на недобросовестную работу управляющей компании «Русь». По поручению Вячеслава Гладкова специалисты провели внеплановую проверку и обнаружили следующее: текущую кровлю, паутину, свисающую с проводов, незакрывающиеся или заколоченные окна, облупившуюся краску на стенах.

Из-за нарушений «Русь» попала в «красную зону» рейтинга управляющих компаний. В Госжилнадзоре добавили, что это уже не первое обращение жильцов, они систематически оставляют жалобы на УК. Результатом проверки стало предписание о выполнении текущего ремонта подъездов и устранению течи кровли. Срок исполнения - 1,5 месяца. В случае, если «Русь» не исправится, ей грозит административная ответственность.

Генеральный директор УК «Русь» Артем Амосов рассказал, что компания следует намеченному плану ремонта подведомственных домов:

- В ведении УК находятся 23 многоквартирных дома, в которых 105 подъездов, из них в 55 - уже проведен текущий ремонт. Сейчас мы производим косметический ремонт трех подъездов по адресам: ул. Чапаева, 32, ул. Гостенская,1 и ул. Левобережная, 24а. У нас составлен план-график на этот год, идем по нему

Инспекторы Госжилнадзора посетили также и дом №89 по Народному бульвару. Многоэтажку обслуживает управляющая компания «Управком №7». 20 февраля организации поручили отремонтировать крышу за 10 дней. Это произошло после жалобы жильцов в соцсетях. Кровля теперь не течет.