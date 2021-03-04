В Белгороде задержали гражданина, находившегося в оперативном розыске. Фото: "КП" Архив

В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в розыске по подозрению в совершении кражи из домовладения. Во время патрулирования улицы Промышленной экипаж группы задержания вневедомственной охраны обратил внимание на пешехода, который при виде служебного автомобиля резко свернул в сторону и попытался скрыться между гаражами.

Росгвардейцы остановили подозрительного мужчину и в ходе проверки документов выяснили, что 37-летний житель Яковлевского района находится в оперативном розыске. Он подозревается в совершении кражи из домовладения. Задержанного гражданина передали полицейским для дальнейшего разбирательства.