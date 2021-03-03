В Белгородской области потратят 3,5 млрд рублей на улучшение качества питьевой воды

На проект «Чистая вода» в Белгородской области направят 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков 3 марта. Федеральная программа реализуется с 2019 года. Её основная задача - улучшение качества питьевой воды для населения. По прогнозам руководителя региона, проект решит 40% объема проблемы по водоснабжению области.

Программу «Чистая вода» будут воплощать вплоть до 2024 года. В планах на 2021 год создание 14 водозаборных скважин, четыре водонапорных башен, четыре станций обезжелезивания, столько же водопроводных насосных станций, восемь резервуаров чистой питьевой воды и 78,5 км сетей водоснабжения. К концу 2024 планируется обеспечить 90,7 процентов населения Белгородской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.