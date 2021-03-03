В Белгороде бывший сотрудник департамента АПК осужден за мошенничество. Фото: "КП" Архив

Следствие и суд установили, что находясь на рабочем месте 8 апреля 2019 года, сотрудник департамента АПК области и его приятель получили 3 миллиона рублей от своего знакомого. Денежные средства они якобы должны были передать должностному лицу в органах внутренних дел за прекращение уголовного дела. Но повлиять на процессуальное решение мошенники никак не могли, да и не собирались расставаться с круглой суммой.

Обоих мужчин задержали сотрудники УМВД России по Белгородской области сразу после получения денег. Как сообщили в региональном следкоме, собранных вторым отделом по расследованию особо важных дел доказательств оказалось достаточно, чтобы признать белгородцев виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд приговорил бывшего чиновника к двум годам лишения свободы условно, штрафу в 100 тысяч рублей и испытательному сроку на 1 год. Его подельнику повезло меньше – он получил 3 года колонии общего режима, и также должен выплатить штраф в 100 тысяч. Приговор не вступил в законную силу.