На Белгородчине определят лучшего педагога

Участниками соревнования в этом году станут 42 педагога из сел и городов области. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийского конкурса состоялась в Белгородском институте развития образования.

Участниками соревнования в этом году станут 42 педагога, из которых 29 работают в сельских школах, 13 – в городских. Примечательно, что около половины конкурсантов являются обладателями наград различных региональных профессиональных конкурсов. Что касается возраста, то на звание лучшего претендуют учителя из разных поколений: самому молодому участнику – 21 год, самому опытному – 49 лет.

Напомним, история конкурса берет свое начало в 1989 году, когда «Учительская газета» пригласила своих читателей к разговору о конкурсе «Учитель года». А сама идея впервые была озвучена на учредительном съезде творческого Союза учителей. Чуть позже было создано и первое Положение о конкурсе, в число организаторов которого, помимо представителей редакции журнала и Гособразования СССР, вошли даже члены ЦК ВЛКСМ.

На первый тур первого Всесоюзного конкурса «Учитель года-1990» было прислано 99 заявок. А первым победителем – обладателем звания «Учитель года СССР» - стал преподаватель русского языка и литературы из Тульской области.