Белгородским пожарным пришлось снимать котенка с дерева с помощью трехколенной лестницы

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В парке хутора Грушки Прохоровского района на высокое дерево местные собаки загнали котенка. От испуга он забрался на высоту 4-этажного дома. А спуститься потом обратно без посторонней помощи животное уже не смогло.

Проходившая мимо женщина услышала жалобное мяуканье котенка, попыталась приманить его едой, чтобы он спустился вниз самостоятельно. Но котенок вцепился когтями в дерево, и слезать не торопился. Тогда неравнодушной очевидице пришлось вызывать на помощь пожарных. К моменту приезда дежурного караула пожарно-спасательной части №30 кот уже мяукал на всю округу. Огнеборцы быстро развернули трехколенную лестницу, аккуратно спустили с дерева перепуганное животное и передали заявительнице.