У белгородца за долги арестовали «Chevrolet Aveo»

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы Прохоровского районного отделения судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области разыскали и арестовали автомобиль должника в счет погашения уголовного штрафа за получение взятки. Штраф составил 650 тысяч рублей.

Как было установлено следствием, мужчина, являясь ветеринарным инспектором, получил взятку, используя свое должностное положение.

По приговору Прохоровского районного суда Белгородской области, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 286 «Превышение должностных полномочий» и ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». В соответствии с решением, мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тыс. рублей.

Но вовремя штраф не был оплачен. Тогда судебный пристав-исполнитель направил запросы в кредитные организации и регистрирующие органы и установил, за должником зарегистрировано транспортное средство марки «Chevrolet Aveo». Выезд по адресу должника для наложения ареста транспортного средства результатов не дал, авто пришлось объявить в розыск.

Только в результате розыскных мероприятий удалось установить, где находится транспортного средства и составить акт описи и ареста имущества.

В соответствии с действующим законодательством следующим этапом взыскания задолженности будет принудительная реализация арестованного имущества в счет погашения имеющейся задолженности.