В Китае будет создан Белгородский международный институт Шуандэ

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Церемония подписания Соглашения о создании Белгородского международного института Шуандэ при Дэчжоуском университете прошла в режиме видеоконференцсвязи. Участниками встречи со стороны НИУ «БелГУ» стали ректор, профессор Олег Полухин, проректор по международному сотрудничеству Владислав Кучмистый, проректор по образовательной деятельности Александр Маматов, руководители структурных подразделений вуза. Университет Дэчжоу представляли президент Чжао Шэнцунь, вице-президент Сюй Цзин, директор управления международного обмена и сотрудничества Ду Яли, руководители факультетов.

Открывая встречу, президент Университета Дэчжоу Чжао Шэнцунь отметил, что наступивший в Китае новый год рождает новые надежды и открывает новые возможности для сотрудничества. Он поблагодарил представителей Белгородского государственного университета за большую подготовительную работу, благодаря которой в кратчайшие сроки стало возможным подписание важного для университетов Соглашения.

Со своей стороны ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, приветствуя китайских коллег, отметил:

- Создание Международного института Шуандэ станет еще одной страницей в летописи университета, который в сентябре этого года будет отмечать 145-летие и пригласил президента Университета Дэчжоу Чжао Шэнцунь на торжественные мероприятия в честь юбилея университета.

В завершение видеоконференцсвязи ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин и президент Университета Дэчжоу Чжао Шэнцунь подписали Соглашение о создании совместного института.