В Белгороде осудили жителя Украины за попытку дать взятку таможеннику. Фото: "КП" Архив

Мировой судья судебного участка № 5 Белгородского района Белгородской области вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). В ходе следствия было установлено, что в начале декабря 2020 года водитель большегрузного автомобиля, который ехал из Украины в Россию, во время проведения на международном автомобильном пункте пропуска Нехотеевка пытался откупиться за превышение предельно допустимых осевых нагрузок транспортного средства. Мужчина передал сотруднику таможни в качестве взятки 5 тысяч рублей за беспрепятственный въезд на территорию РФ.

Таможенник от получения денежных средств отказался, а злоумышленника задержали. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя – представителя Белгородской транспортной прокуратуры назначил иностранному гражданину наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Но с учетом того, что в период предварительного следствия до рассмотрения судом уголовного дела мужчина содержался под стражей, суд освободил его от назначенного наказания в виде штрафа, а также отменил меру пресечения в виде заключения под стражу.