«Открытие» расширяет дистанционные каналы

Банк объявил о результатах цифровизации розничного бизнеса в 2020 году

Банк существенно нарастил долю продаж в цифровых каналах и запустил безвизитную технологию дистрибуции карточных и кредитных продуктов.

Особо заметным эффект оказался в кредитовании. В планах банка на 2021 год - продолжить его цифровизацию, в том числе ипотеки. По итогам же прошедшего года объем ипотечных продаж в цифровых каналах составил 33,6 миллиарда рублей (почти четверть от общего объема), дистанционные продажи кредитов наличными составили 51 миллиард (38%), из них 10,6 миллиарда выданы без визита в офис. А объем средств на выданных кредитных картах с доставкой на дом составил более 2,3 миллиарда.

За год ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расширил географию курьерской доставки карт: сейчас это доступно в 138 городах для продукта дебетовые карты и в 27 – кредитные карты, в том числе там, где нет отделений банка. В наступившем году «Открытие» планирует существенно расширить возможности сервиса доставки карт – до 500 городов, а также запустить ряд новых карточных продуктов, в том числе виртуальных.