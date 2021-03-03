Белгородские школьники побывали на уроке безопасности

Фото пресс-службы Белгородского ЛО.

Представители железной дороги, транспортной полиции и прокуратуры организовали для учащихся кадетского класса школы №16 Белгорода экскурсию в поезд-музей истории Белгородского региона. Профилактическое мероприятие «Знай историю – соблюдай правила!» было приурочено к 155-летию Юго-Восточной железнодорожной магистрали.

Школьникам рассказали об участии белгородских железнодорожников в революционных событиях, о вкладе работников Юго-Восточной железной дороги в победу над гитлеровскими войсками в Курской битве и о строительстве Курско-Харьковско-Одесской железной дороги.

Завершилась экскурсия уроком безопасности, на котором учащимся напомнили правила поведения в зоне движения поездов и призвали строго их соблюдать. Увы, из-за неосторожного поведения несовершеннолетних на железнодорожных объектах, случаются несчастные случаи, о которых рассказали школьникам.

Транспортные полицейские напомнили, что переходить пути можно только в специально оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда и при разрешающих звуковых и световых сигналах. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, пересекать железную дорогу под подвижным составом, залезать на крыши вагонов и ходить в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне.

Тематические видеоролики, которые показали ребятам и специальные памятки закрепят полученные знания.