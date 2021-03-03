В белгородский детсад на утреннюю прогулку «пришли» спички

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

О том, что существует еще и Международный день спички впервые узнали не только воспитанники подготовительной группы МБДОУ детского сада № 43 Белгорода, но и взрослые. К ним на утреннюю прогулку «пришли» спички. Креативное занятие по пожарной безопасности провела специалист регионального отделения ВДПО Антонина Шевцова. Она рассказала, что во всем мире день 2 марта признан Международным днем спички.

Прогулка превратилась в праздник с хороводом и поздравительными речами. Дети много интересного о том, что делает спичка для человека, и обещали обращаться с нею осторожно, чтобы не допустить беды – пожара.

Кричалки «Детям спички - не игрушка!», «Спички не тронь, в спичках огонь!», «Прячьте спички от детей!» звучали громко на площадке. А чтобы закрепить полученные знания, воспитанникам детсада вручили учебные пособия и памятки для родителей.