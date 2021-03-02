В Белгородской области оштрафовали бывших сотрудников детсада за смерть двухлетнего малыша

Фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывших заведующую детским садом в Старом Осколе, а также медицинскую сестру и повара признали виновными в гибели малыша.

15 мая 2018 года в дошкольном учреждении на ужин подали «зеленый горошек отварной». Согласно технологии, продукт выкладывают из банок и кипятят в течении 3-5 минут, а затем подают как гарнир. Для воспитанников ясельных групп горошек перед подачей разминается в пюре. Однако повар овощепротирочную машину не использовала, горошек в пюре не разминала. Заведующая и медсестра, которые должны это проконтролировать, обязанности свои не выполнили. Хотя в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» поставили отметку «отлично» и разрешили подать блюда ясельной группе. Однако горошина попала в просвет трахеи двухлетнего мальчика. Ребенок умер от механической асфиксии.

Суд признал сотрудников детсада виновными и оштрафовал их на суммы 100 – 120 тысяч рублей. В пользу потерпевших с них взыскано три миллиона рублей.