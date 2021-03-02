В Белгороде появятся дождевой сад, сиреневая аллея и «зеленые» барьеры

Фото: сайт администрации Белгорода.

Несколько проектов по озеленению реализуют в Белгороде в этом году. Одним из самых полезных станет создание дождевого сада в парке Победы. Место выбрано не случайно: сейчас там низина, время от времени наполняемая дождевой водой. Влаголюбивые растения наконец сделают это место привлекательным. Но на этом польза проекта не заканчивается:

– Дождевой сад – это мировой тренд. Их делают с функциональной точки зрения. Растения задерживают воду перед попаданием в канализационную систему, отфильтровывают загрязняющие вещества из стоков. Такую воду можно повторно использовать для полива, либо она дальше уходит в реки, озера, но уже очищенная, - пояснил заместитель главного архитектора города Андрей Синегубов

Фото: сайт администрации Белгорода.

Также он рассказал, что проекты создавались с учетом пожеланий горожан. Именно они определяли места озеленения. Результатом общения с белгородцами стал план по озеленению сквера «Савино». Территория представляет собой пустырь. В этом году здесь установят детскую игровую площадку, высадят деревья и кустарники. Важным станет создание «зеленых» барьеров. Различные виды кустарника будут защищать пешеходные зоны от пыли и грязи с проезжей части. Такие барьеры появятся также на 50 оживленных перекрестках.

Изменения коснуться и общественных пространств возле ДК «Энергомаш», Центра народного творчества, делового центра «Монблан» на ул. Князя Трубецкого, Центра досуга на ул. Ватутина, в микрорайоне «Оскочное». На ул. Первомайской в районе управы «Народной» появится сиреневая аллея. Добавят озеленение в сквере возле памятной стелы на пересечении Гражданского проспекта и Белгородского полка.