3 марта в Белгородской области прозвучат сирены

3 марта с 10:00 до 12:00 часов на территории Белгородской области пройдет комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Прозвучат сигналы каждой электрической сирены области, а также громкоговорителей.

Проверка коснется радио и телевещания. Речевое сообщение продлится не более 3 минут, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области. В ходе проверки будут задействованы комплексные системы экстренного оповещения населения (КСЕОН) и локальных систем оповещения (ЛСО)