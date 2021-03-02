В Белгороде полицейские раскрыли еще одну серию разбойных нападений на микрозаймы

Причина, по которой белгородец решился на разбойное нападение – долги.

Это второе за зиму задержание по делам о разбойных нападениях на офисы микрозаймов. Напомним, первое произошло 6 февраля. На одном из рынков Белгопода оперативники преградили путь 39-летнему налетчику, спешившему скрыться с места происшествия. При задержании он ранил одного из сотрудников, но уйти от правоохранителей не смог. По предварительным данным, злоумышленник совершал преступления в период с 18 января по 6 февраля. На его счету четыре офиса микрозаймов и один продуктовый магазин. Всего ему удалось похитить более 189 тысяч рублей. Произошедшее подозреваемый объяснил тем, что погряз в долгах.

Однако после задержания мужчины налеты в городе не прекратились. 15 и 16 февраля в Белгороде произошли нападения еще на два офиса микрофинансовых организаций. По описанию сотрудников, злоумышленник был в медицинской маске и с ножом. Из одного офиса он унес 14 250 рублей, из другого - 4 100 рублей.

Оперативникам удалось вычислить «последователя» ранее задержанного мужчины. В совершении последних разбойных нападений подозревается 26-летний местный житель. Его по ориентировке задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Причина, по которой он решился на дерзкий шаг, все та же – долги.

В УМВД России по Белгородской области сообщили, что по фактам разбоев возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.