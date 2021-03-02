Белгородские энергетики приступили к реализации инвестиционной программы 2021 года

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В рамках реализации инвестиционной программы 2021 года «Россети Центр Белгородэнерго» планируют ввести в эксплуатацию 38 МВА трансформаторной мощности, построить и реконструировать 376 км линий электропередачи 0,4-110 кВ. Объем финансирования капитальных вложений составит 2,7 млрд рублей c НДС.

С целью повышения надежности и качества электроснабжения сел и хуторов Белгородской области энергетики реконструируют 69 км линий 0,4-10 кВ. Для подключения к централизованному электроснабжению 900 участков частных застройщиков филиал построит электросетевую инфраструктуру в микрорайонах ИЖС в Белгородского и Краснояружского районов, Яковлевского, Губкинского и Старооскольского городских округов.

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