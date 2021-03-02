Под Белгородом тело погибшего в ДТП водителя пришлось извлекать с помощью гидравлического пресса

Под Белгородом тело погибшего при БТП водителя пришлось извлекать с помощью гидравлического пресса. Фото: "КП" Архив

Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Белгородской области 1 марта приняли участие в ликвидации последствий ДТП. Сообщение о происшествии поступило в 15 часов 36 минут в Службу спасения. Столкнулись фура «Volvo» и автомобиль «GEELY». К сожалению, водитель легкового автомобиля оказался зажатым в поврежденном транспортном средстве, его тело пришлось извлекать с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Пассажира того же транспортного средства передали врачам скорой медицинской помощи для госпитализации в медицинское учреждение.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.