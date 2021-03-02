«Открытие»: налог на доход с депозитов не пугает россиян

Вклады по прежнему пользуются популярностью у россиян. Фото: "КП" Архив

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» провел опрос на соответствующую тему среди совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек.

44% респондентов не знают о налоге на доходы с вкладов от 1 миллиона рублей, введенного с 1 января 2021 года. Больше половины (56%) в курсе, но лишь 23% заявили, что знают о методике его расчета. Ничего не знают о новом налоге, но хотели бы узнать 27% опрошенных. Лишь 17% не интересуются вопросом, ссылаясь на то, что у них нет вкладов.

74% россиян не планируют отказываться от депозитов, рассчитывая получать с них доход, пусть и уменьшенный на величину налога. При этом 20% вкладчиков уже предприняли действия, чтобы снизить налогооблагаемую базу: часть денег со своего депозита забрали 13% опрошенных, а 7% решили получить процентный доход до срока введения налога, выбрав выплату процентов вперед сразу при открытии вклада.

Справка КП

Напомним, россияне будут платить 13% с процентного годового дохода за прошлый год в сумме, превышающей доход, рассчитанный как произведение 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое число налогового периода (4,25% на 01.01.2021). Первым налоговым периодом станет 2021 год, а первый налог придется уплатить до 01.12.2022, а вклады общей суммой менее 1 миллиона рублей налогом облагаться не будут.