В Белгороде на улице Железнодорожной кошка просидела на высоком дереве двое суток

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Службу спасения 112 позвонила обеспокоенная сотрудница Московского государственного университета путей сообщения. Она объяснила диспетчеру, что в Белгороде на улице Железнодорожной на протяжении двух суток высоко на дереве сидит кошка и не может спуститься на землю. Женщина попросила помочь животному. По указанному адресу выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 1 и городские спасатели. С помощью автолестницы спасатели поднялись к испуганной кошке, которая забралась на высоту около 10 метров, аккуратно сняли ее с дерева и передали заявительнице, которая поблагодарила спасателей.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Отметим, что звонки с просьбами оказать помощь животным поступают диспетчерам службы 112 по несколько раз в месяц. Специального подразделения, которое занимается животными, в МЧС нет, поэтому заявки отправляют заступившим на дежурство огнеборцам пожарно-спасательных частей и спасателям поисково-спасательных служб. Чаще всего приходиться спасать кошек с деревьев, из мусорных коллекторов, вентиляционных шахт.