В Белгороде на торги 22 марта выставили известный арт-клуб. Фото: "КП" Архив

В Белгороде 16 и 22 марта состоятся торги по продаже арестованного имущества должников. С молотка уйдут земельные участки, нежилые помещения, автомобили должников. В том числе 22 марта на торги выставлен арт-клуб «Студия», начальная цена - 67 491 000 рублей .

16 марта с торгов уйдут 3 лота арестованного имущества на общую сумму 413 тысяч рублей. В том числе земельный участок площадью 840 квадратных метров, расположенный в селе Терновка Яковлевского района Белгородской области (начальная продажная цена 115 000 рублей.

22 марта на торгах будет реализовано имущество, принадлежащее должникам по 8 лотам на общую сумму 71 миллион 811 тысяч рублей. В том числе: нежилое здание площадью 42,2 квадратных метра, расположенное в Шебекино, Белгородской области, (начальная продажная цена 388 000 рублей); полуприцеп «Wielton NW», 2012 года выпуска (начальная продажная цена 921 000 рублей); легковой автомобиль «Mitsubishi L200» 2.5, 2007 года выпуска (начальная продажная цена 675 000 руб.).

Торги состоятся в электронном формате на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).