Под Белгородом на трассе М2 «Крым» столкнулись легковушка и грузовик с кирпичом

В понедельник, 1 марта, в половине четвертого дня на федеральной автодороге М2 «Крым» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Джили» - мужчина 1990 года рождения, в селе Крапивенские Дворы Яковлевского городского округа, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Вольво» под управлением мужчины 1979 года рождения, перевозившего кирпич.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его пассажирку с травмами доставили в больницу. На месте происшествия работают автоинспекторы и сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.