В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще два пациента

Всего за минувшие сутки в регионе выявлено 93 новых случая заражения COVID-19. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе скончались еще два жителя, которые были заражены коронавирусной инфекцией. Всего за минувшие сутки в регионе выявлено 93 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии число заболевших достигло 31 541 человек.

Скончавшиеся — житель Белгородского района 1940 года рождения, проходивший лечение в Детской областной клинической больнице, а также житель Грайворонского городского округа 1949 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ. Всего с начала пандемии число жертв опасного вируса составило 487 человек. На госпитализации по состоянию на 1 марта находится 996 белгородцев, 50 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.