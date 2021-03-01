Банк УРАЛСИБ и биржа грузоперевозок АТИ заключили соглашение о сотрудничестве по поддержке малого бизнеса

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(АТИ, ati.su) заключили соглашение о сотрудничестве по поддержке клиентов малого бизнеса.

Теперь компании-грузоперевозчики (юридические лица и индивидуальные предприниматели) – участники биржи АТИ при открытии расчетного счета в Банке Уралсиб получат на свой виртуальный счет в АТИ бонус в 2000 рублей.

Клиентам АТИ доступны специальные условия расчетно-кассового обслуживания в Уралсибе. В рамках акции «Выгодное начало» они могут получить 3 месяца бесплатного обслуживания в Банке Уралсиб на пакетах «Бизнес-старт», «Платёжный», «Кассовый», а также скидки на пакетное обслуживание на 6 и 12 месяцев. Кроме этого, всем новым клиентам указанной категорий доступны до 12 месяцев бесплатного обслуживания в пакете «Начни с нуля!», бизнес-карта с кешбэком, а также дополнительный доход в виде процентов на остаток средств на счете.

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16. На правах рекламы.