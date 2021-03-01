В Белгороде «семерка» после столкновения с «десяткой» протаранила столб

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В воскресенье, 28 февраля, в половине восьмого вечера на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде произошло. По предварительным данным, 38-летний водитель «десятки», двигаясь со стороны улицы Привольная в направлении Невской в районе 156-го дома не убедился при перестроении в безопасности маневра и столкнулся с двигавшейся в попутном направлении «семеркой» под управлением 18-летнего парня. От удара «Ваз 2107» протаранила столб.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области в автоаварии пострадали два человека. Травмы получили 17-летние пассажирки «семерки».