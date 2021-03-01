Вы быстрый сотрудник – как в Белгородской области прошли рейды по пьяным водителям

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С вечера пятницы и в выходные дни на белгородских дорогах проходили рейды ГИБДД. Всего автоинспекторы выявили 1279 нарушений ПДД. От управления отстранили 42 нетрезвых и отказавшихся от медосвидетельстсования водителя, а также восемь лишенных прав. Трем грозит уголовная ответственность за повторное вождение пьяном виде. Некоторым объяснение с правоохранителями давалось с трудом.

- Вы кто? Вы на самом деле являетесь стрейком! – выдал один из автомобилистов сотруднику пресс-службы УМВД.

- А что это за слово? – уточнил правоохранитель.

- Стрит – это улица. Стрейк – быстрая улица. Вы - быстрый сотрудник, - объяснил водитель, заподозренный в нетрезвом вождении.

Внимание уделили и другим нарушениям. Так за непредоставление преимущества пешеходам привлекли 167 водителей. В отношении безлошадных участников дорожного движения составили 266 материалов за пересечение проезжей части в неположенном месте и 18 за неиспользование световозвращателей. По данным пресс-службы УМВД региона, автоинспекторы также выявили 68 водителей, нарушивших правила перевозки детей. За нарушения, связанные с выездом на встречную полосу, наказали 22 водителя. За тонировку – 59.