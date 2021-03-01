В Белгородской области во время тушения пожара обнаружили связанную хозяйку дома. Фото: "КП" Архив

Следственный отдел Губкина возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ по факту покушения на убийство 59-летней жительницы села Скородное Губкинского городского округа. Во время следствия было установлено, что при тушении пожара в селе Скородное в домовладении была обнаружена хозяйка, связанная веревкой, с видимыми телесными повреждениями, что свидетельствовало о намерении убить потерпевшую. Бывший муж хозяйки дома, причастный к покушению на убийство, покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает региональная пресс-служба СК, супруги с 2009 года находились в разводе, но проживали в одном доме. После вынесения судебного решения о необходимости раздела имущества мужчина решил убить бывшую супругу и сжечь дом. Спасли потерпевшую соседи. Женщину доставили в больницу, где ей оказывают помощь медики.

В настоящее время следователи допрашивают очевидцев трагедии, родных бывших супругов. Расследование уголовного дела продолжается.