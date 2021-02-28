Белгородские спасатели предупреждают: в период оттепели лучше воздержаться от выхода на лед!

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области усиленно контролируют обстановку на водоемах региона. Сегодня на прудах и водохранилищах региона толщина льда составляет 15-40 сантиметров, на реках – от 0 до 15 сантиметров. Но стоит учитывать, что из-за погодных качелей толщина льда стремительно уменьшается, плюсовые температуры разрушают лед, а дождевые осадки подмывают его.

В ходе плановых профилактических мероприятий на водных объектах области сотрудники спасательного ведомства рекомендуют особое внимание уделить детям. Родителям рекомендуют, не только строго следить за детьми, но и регулярно проводить профилактические беседы о безопасном поведении на водоемах.