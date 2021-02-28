Посещение ночного клуба для 20-летнего белгородца закончилось ударом в челюсть. Фото: "КП" Архив

Посещение ночного клуба для 20-летнего белгородца закончилось весьма плачевно. Разговор с незнакомым парнем перерос в ссору, а затем парень получил удар в челюсть. Медики, куда обратился пострадавший, диагностировали перелом и сообщили об инциденте в полицию.

Полицейские быстро установили личность злоумышленника, им оказался житель Белгорода. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкции предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.