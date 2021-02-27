В Валуйском городском округе водитель «пятнадцатой» погиб после столкновения с «Уралом»

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пятницу, 26 февраля, около восьми часов вечера на трассе «Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки – Хмелец - Фощеватово» произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 68-летний водитель «пятнадцатой» врезался в стоящий частично на проезжей части «Урал 4310» под управлением 24-летнего парня, который остановился из-за технической неисправности. Управлявший «ВАЗом» мужчина попал в реанимацию, где впоследствии скончался.

В этот же день в городском округе произошло еще одно ДТП. В районную больницу обратилась 15-летняя девочка. Выяснилось, что она получила травмы в результате автоаварии. По предварительным данным, около 22 часов 20 минут ее сбили на автодороге «Уразово – Борки – Новопетровка – Вериговка». Водитель покинул место происшествия. Его личность пока не установлена. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что опасности для жизни девочки нет.