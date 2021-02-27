Москвич под видом девушки потребовал в соцсети с белгородца выкуп за интимные фото

Белгородец перечислил три тысячи рублей на указанный дамой счет. Фото: "КП" Архив

В Белгороде за помощью к сотрудникам полиции обратился 18-летний парень. Он рассказал, что попал в курьезную ситуацию. Молодой человек познакомился в соцсетях с очаровательной девушкой. Поддавшись чарам, он выслал по ее просьбе интимные фото. Вскоре прекрасная незнакомка потребовала выкуп за снимки, грозясь выложить их в сеть.

Белгородец перечислил три тысячи рублей на указанный дамой счет. Опасаясь, что шантаж продолжится, он пришел с заявлением в отдел полиции.

Правоохранители выяснили, кто так некрасиво обошелся с юношей. Прекрасная незнакомка оказался 20-летним жителем Московской области. Зарегистрировавшись под видом девушки в соцсети, он вел переписку с белгородцем.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Предприимчивому москвичу грозит до четырех лет лишения свободы.