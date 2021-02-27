Волейболисты Белгородского госуниверситета выиграли турнир ЦФО

Фото пресс-службы НТУ "БелГУ".

На площадке Воронежского государственного университета инженерных технологий завершились соревнования по волейболу. Волейболисты НИУ «БелГУ» выиграли турнир ЦФО.

Турнир, который был посвящен Дню защитника Отечества, проходил два дня. Волейболисты НИУ «БелГУ» попали в группу «Б». Играли с командами Воронежского лесотехнического университета и Елецкого линейного производственного управления магистральных газопроводов. Заняв первое место в группе, студенты Белгородского госуниверситета вышли в полуфинал, где обыграли представителей Воронежской военно-воздушной академии имени профессора Николая Жуковского и Юрия Гагарина со счетом 3:2.

Соперником подопечных тренера Ларисы Жилиной в финале стала команда Воронежского лесотехнического университета. Уступив одну партию, сборная НИУ «БелГУ» стала победителем межрегионального турнира, завоевав кубок.