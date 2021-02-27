Белгородец, убивший на глазах сына бабушку, предстанет перед судом. Фото: "КП" Архив

Происшествие произошло почти год назад – 24 марта 2020 года на улице Садовой Белгорода. Тогда 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на глазах сына убил бабушку. Мальчику в дальнейшем потребовалась длительная психологическая помощь. Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК завершил расследование уголовное дело. 35-летний житель Белгорода обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Во время следствия было установлено, что в ночь на 24 марта 2020 года в квартире по улице Садовой Белгорода между обвиняемым, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и его 58-летней тещей произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил 2 ножа и нанес ими 24 удара в шею и грудь потерпевшей. Очевидцем происходящего стал малолетний сын обвиняемого. Мальчику тоже досталось, он получил телесные повреждения, а мужчина скрылся. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, на шум и крики прибежали соседи, вызвали скорую помощь, чтобы помочь ребенку. Мальчику, на глазах которого отец убил бабушку, потребовалась длительная психологическая помощь.

Следствие направило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.