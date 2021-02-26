На границе с Белгородской областью пограничники задержали нарушителей границы. Фото пресс-службы Пограничного управления.

В Белгородской области продолжают пресекаться попытки незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска. Так, пограничниками на окраине населенного пункта Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области с разницей в три дня задержали нарушителей, которые имели намерение пересечь государственную границу из России на Украину в обход установленных пунктов пропуска. Один из нарушителей оказался гражданином Украины, два других находились в розыске на территории России.

В первом случае молодой человек, гражданин Украины 1998 года рождения (с его слов), без документов незаконно пытался попасть в соседнее государство к своему постоянному месту жительства.

Во втором случае, гражданин Украины 1996 года рождения, уроженец города Киева и гражданин России 1983 года рождения, житель Ростовской области, хотели попасть в Украину, так как находились в розыске на территории России. Задержанные граждане привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 и ч.1 ст. 18.2 КоАП РФ и, согласно установленного порядка, переданы сотрудникам УМВД России по Белгороду.