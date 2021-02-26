Белгородец «угнал» корабль из кафе-пекарни

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В полицию Белгорода с заявлением о краже из кафе-пекарни коллекционного сувенира в форме корабля и 23 тысяч рублей обратился индивидуальный предприниматель. Оперативники вычислили подозреваемого и задержали его. Им оказался 36-летний мужчина с криминальным прошлым.

По предварительным данным, мужчина забрался в кафе после его закрытия. С помощью ножа он отжал пластиковую дверь, зашел в помещение и похитил из кассы выручку. Помимо этого, злоумышленник прихватил и понравившийся ему коллекционный корабль ручной сборки стоимостью около 50 000 рублей. Деньги мужчина потратил, а декоративное изделие полицейские изъяли у него при обыске.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что подозреваемому инкриминируют кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение. Законодательством за такое преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы.