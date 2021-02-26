В Белгороде в ДТП пострадал годовалый малыш

В четверг, 26 февраля, около пяти часов вечера на улице Студенческая в Белгороде произошло ДТП. По предварительным данным, 48-летний водитель «Субару Форестер» при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Ваз 211440» под управлением 29-летнего мужчины.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека. Травмы получили водитель «четырнадцатой» и его маленький пассажир – годовалый мальчик.