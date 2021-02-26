Белгородским медикам доставили 3,3 миллиона медицинских масок. Фото: "КП" Архив

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Белгородской области, в регион поступило 3,3 миллиона медицинских масок для медиков. Также область в рамках федеральной поставки регион получила 224 тысячи защитных костюмов, 650 тысяч пар медицинских перчаток, 410 тысяч респираторов, 25 тысяч защитных очков, 12 тысяч литров кожного антисептика. Учитывая региональный запас и объем очередной поставки, можно сделать выводу, что медицинские учреждения области уже обеспечены необходимыми средствами защиты до конца года.

Также подчеркнем, что в первую очередь средства индивидуальной защиты направят в 11 COVID-госпиталей области. А оставшиеся средства индивидуальной защиты будут распределены по лечебно-профилактическим учреждениям региона.