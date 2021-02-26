Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Белгородским медикам доставили 3,3 миллиона медицинских масок

Медицинские учреждения региона обеспечены необходимыми средствами защиты до конца года
Ирина ТАРАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Белгородским медикам доставили 3,3 миллиона медицинских масок.

Белгородским медикам доставили 3,3 миллиона медицинских масок.

Фото: "КП" Архив

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Белгородской области, в регион поступило 3,3 миллиона медицинских масок для медиков. Также область в рамках федеральной поставки регион получила 224 тысячи защитных костюмов, 650 тысяч пар медицинских перчаток, 410 тысяч респираторов, 25 тысяч защитных очков, 12 тысяч литров кожного антисептика. Учитывая региональный запас и объем очередной поставки, можно сделать выводу, что медицинские учреждения области уже обеспечены необходимыми средствами защиты до конца года.

Также подчеркнем, что в первую очередь средства индивидуальной защиты направят в 11 COVID-госпиталей области. А оставшиеся средства индивидуальной защиты будут распределены по лечебно-профилактическим учреждениям региона.