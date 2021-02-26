В сауне у белгородца полицейские и СОБР обнаружили тайник с огнестрельным арсеналом

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские и росгвардейцы обнаружили в доме 42-летнего жителя Корочанского района тайник с солидным арсеналом. По данным пресс-службы областного УМВД, он находился в сауне. Всего из дома мужчины изъяли десять единиц оружия времен Великой Отечественной войны. Это пулемет системы Дегтярева образца 1927 года, три карабина «98k» (Маузер), две винтовки конструкции Мосина образца 1891/30 года, пистолет-пулемет образца 1941 года конструкции Шпагина, две саморазрядные винтовки образца 1940 года конструкции Токарева и пистолет-пулемет МР. На данный момент исследовано девять из них. Оружие признано боевым и пригодным к стрельбе. Помимо этого, из домовладения изъяли более полутора тысяч патронов. О том, являются ли они боеприпасами, говорить пока рано. Патроны еще находятся на исследовании.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное приобретение и хранение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Не исключено, что в нем появятся и другие фигуранты. Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности. По уголовному делу назначены необходимые баллистические, дактилоскопические и биологические судебные экспертизы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в полиции.