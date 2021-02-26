У белгородца арестовали «Jeep Grand Cherokee Limited», «Jeep Liberty Limited в счет погашения коррупционного штрафа. Фото: "КП" Архив

Судебные приставы Белгородской области разыскали и арестовали транспортные средства должника в счет погашения уголовного штрафа. Сам должник за дачу взятки отбывает наказание в местах лишения свободы.

Ранее Свердловский районный суд Белгорода признал жителя Белгородского района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). В соответствии с решением суда мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы и уголовного штрафа в размере 2 миллионов 400 тысяч рублей.

Получив исполнительные документы, судебный установил, что у мужчины на праве собственности зарегистрировано недвижимое имущество (земельный участок площадью 1 537 квадратных метров., здание площадью 173,4 квадратных метров) и транспортные средства («Jeep Grand Cherokee», «Jeep Grand Cherokee Limited», «Jeep Liberty Limited»). Был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника.

Но уголовный штраф не был оплачен. Тогда на транспортные средства был наложен арест и поскольку их не было известно, авто объявили в исполнительный розыск.

После того, как автомобили «Jeep Grand Cherokee Limited», «Jeep Liberty Limited» нашли, супруга должника предоставила судебному приставу их для наложения ареста. Если долг не будет погашен в установленные законом сроки, арестованное имущество передадут на принудительную реализацию