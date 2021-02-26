Белгородская студентка завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

В Новочебоксарске (Республика Чувашия) состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек с поражением опорно-двигательного аппарата. Студентка 1 курса медицинского колледжа медицинского института НИУ «БелГУ» Евгения Высоцкая была одной из спортсменок, которые представляли Белгородскую область. Она завоевала золотую медаль.

В турнире приняли участие более 280 спортсменов в возрасте от 14 лет и старше из 48 регионов России. В течение трех дней спортсмены разыгрывали награды в беге на дистанции от 60 до 3000 м, в толкании ядра, прыжках в высоту, прыжках в длину и тройном прыжке. Евгения Высоцкая завоевала золотую медаль в беге на дистанцию 60 метров с результатом 10,02 секунды и серебряную медаль в беге на 200 метров с результатом 34,33 секунды. По итогам соревнований Евгения Высоцкая выполнила нормативы мастера спорта России.

Отметим, что Евгения Высоцкая тренируется в ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» под руководством заслуженных тренеров России, тренеров по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «легкая атлетика» Владимира Вдовенкова и Татьяны Крамаровской.