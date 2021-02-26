За криптовалютой белгородских чиновников будут следить

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На 5-м заседании Белгородской областной Думы, которая проходила 25 февраля, депутаты приняли закон, обязывающий предоставить чиновников сведения о принадлежащих им цифровых финансовых активах. Также с 1 января по 30 июня текущего года лица, которые претендуют на государственную должность или на должность в федеральной госслужбе, будут должны отчитаться о принадлежащим им (их супругам и детям) цифровых финансовых активах.

Отныне в декларацию о доходах придется теперь включать электронные деньги в различных интернет-кошельках и условный счет в биткоинах.

Отметим, что с марта 2020 года курс биткоина вырос на 800%, до текущей отметки в $34,4 тыс. 8 января криптовалюта установила новый исторический максимум в $42 тыс. Аналитик Дэвид Зайлер, который считается признанным специалистов в этом вопросе, в интервью Money Morning заявил, что монета подорожает до $100 тысяч к 2022 году.