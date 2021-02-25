В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще три жителя.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, от заражения коронавирусом регионе скончались еще три жителя. Всего за минувшие сутки в регионе выявлен 101пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии число заболевших в области составило 31 151 человек.

Скончавшиеся за минувшие сутки – два жителя Старооскольского и Губкинского городских округов 1958 и 1984 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице. Еще одна умершая – жительница Шебекинского городского округа 1949 года рождения проходила лечение на базе Шебекинской ЦРБ.

По состоянию на 25 февраля на госпитализации находится 1 001 пациент, 48 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Наибольшее число новых зараженных в Белгороде – 29 человек (всего с начала пандемии – 8 414), в Старооскольском городском округе – 11 (5 112) и Губкинском городском округе – 10 )2 182).